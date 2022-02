A l’ouverture du “One Ocean Summit”, vendredi 11 février 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a appelé la communauté internationale à accélérer la mise en place d’un partenariat mondial reposant sur une démarche participative, sous l’égide des Nations unies pour protéger les mers et les océans.

Elle considère que “la conscience internationale de la nécessité de protéger nos mers doit nous encourager à adhérer à des partenariats multipartites sur les plans nationaux, régionaux et internationaux pour garantir les intérêts vitaux de tous les pays”.

Bouden a par ailleurs mis l’accent sur “l’importance de ce sommet qui offre une plateforme d’échanges et de discussions sur les défis maritimes qui se posent au monde, dans l’objectif de parvenir à des solutions efficaces, d’une manière concertée”.

La chef du gouvernement rappellera au passage que ” la mer a toujours été une partie intégrante du patrimoine tunisien, un moteur essentiel de l’économie nationale et une source de revenus d’une large frange de tunisiens “.

” La Tunisie, à l’instar du reste des pays de la rive sud de la Méditerranée, fait face à d’énormes pressions environnementales “, a-t-elle ajouté, soulignant que la Tunisie figure parmi les pays côtiers les plus touchés par le changement climatique et la détérioration de la biodiversité.

La cheffe du gouvernement a considéré que les efforts nationaux ne sont pas suffisants pour faire de la mer une solution durable de relance économique en raison des coûts colossaux des investissements et des innovations technologiques nécessaires à cette fin, estimant que “la réalisation de cet objectif doit prendre en considération les écart existants entre les pays et les défis qui se présentent aux pays en développement. Lesquels défis ont été accentués par les pressions sanitaires, sociales, économiques et financières sans précédent causées par la pandémie du coronavirus”.

La cheffe du gouvernement, en visite, vendredi 11 février 2022 à Brest, dans l’ouest de la France, pour participer au sommet “One Ocean Summit”, a été accueillie par le président français Emmanuel Macron. Elle est accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi.