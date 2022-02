De son côté, le revenu net de leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a progressé de 5,5% durant l’année 2021 par rapport à l’année 2020, pour atteindre 463 MDT contre 439 MDT.

Concernant l’activité des 5 compagnies d’assurances, le montant global des primes émises à atteint 1,060 milliard de dinars contre 1,010 milliard de dinars, soit une évolution de 4,9%.

Regroupant 27 sociétés cotées, le secteur financier, principale capitalisation de la Cote, a réalisé un revenu global de 7,082 milliards de dinars contre 6,489 milliards de dinars durant l’année 2020, soit une progression de 9,1%.

Concernant le secteur des “biens de consommation” qui accapare le deuxième rang de la

capitalisation boursière avec 14 sociétés, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a accumulé 676 millions de dinars (MDT).

Par contre, le chiffre d’affaires global des trois concessionnaires automobiles (UADH n’a pas encore publié les indicateurs) a surperformé de 31% au 31 décembre 2021 pour se situer à 1,041 milliard de dinars contre 795 MDT durant l’exercice 2020.

Quant au secteur des “services aux consommateurs” qui englobe 11 sociétés cotées (dont MIP qui n’a pas encore publié ses indicateurs), le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a légèrement régressé de 0,9% durant les 12 mois de l’année 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 1,570 milliard de dinars contre 1,584 milliard de dinars.

En général, les revenus ont progressé dans huit secteurs sur neuf, le secteur des industries a réalisé la plus forte progression avec 23,7%, suivi par le secteur matériaux de base – qui a réalisé une progression de 22,9%-, contre une seule régression pour le secteur santé avec 4,8%.

La bonne tenue est généralisée pour douze sous-secteurs (sans tenir compte du secteur médias) qui ont marqué tous des performances positives. Les meilleures reviennent aux matière premières avec 28,7%, suivies par les biens et services industriels (24,9%) et celui des voyages et loisirs (24,8%).