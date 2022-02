La Société SOTEMAIL a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4è trimestre 2021, l’année 2021 a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 31%.

Le Chiffre d’Affaires Total 2021 : Une performance record

SOTEMAIL a réussi durant l’année 2021 une performance extraordinaire dans une conjoncture mondiale très difficile.

Cette performance a touché aussi bien le marché local +17%, que le marché export +1452%. Ces augmentations ont permis à la société de réaliser un chiffre d’affaires record+31% pour s’établir à 62,236 MTND.

Le Chiffre d’Affaires Local : +17%

Le chiffre d’affaires sur le marché local a enregistré une augmentation de 17% pour l’exercice 2021 comparé à 2020 pour s’établir à 54,945 MTND.

Le Chiffre d’Affaires Export : +1452%

Le chiffre d’affaires export pour l’année 2021 s’élève à 7,290 MTND contre un chiffre d’affaires export de 0,469MTND en 2020. L’augmentation des volumes et du chiffre d’affaires à l’export au cours de l’année 2021 reflète la stratégie d’internationalisation suivie par la direction générale qui se repose principalement sur la pénétration de nouveaux marchés et la consolidation de la notoriété de la marque par la participation à plusieurs événements prestigieux. En effet l’exercice 2021 a été marqué par la reprise des commandes provenant du marché libyen, la pénétration de

nouveaux marchés à l’instar du marché américain et émirati ainsi que la croissance du chiffre d’affaires provenant du marché européen.

La production a enregistré une croissance de (30%) pour l’exercice 2021 par rapport à 2020.

Les investissements totalisent 1.384 MTND contre des investissements de l’ordre de 4,735 MTND en 2020.

Les engagements bancaires (engagements bilan) 31/12/2021 s’établissent à 32,085 MTND contre un total de 36,098MTND au 31 décembre 2020 marquant une baisse significative de (-11 %).

Les dettes à long et moyens termes représentent (65%) du total engagement bilan au 31 décembre 2021.