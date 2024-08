La société Sotemail a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2ème trimestre 2024.

La société a fait l’objet d’une décision de gel de ses comptes bancaires en date du 12 avril 2024 qui a était levée en date du 05 juin 2024 suite à la nomination d’un mandataire judiciaire par le tribunal de première instance de Monastir. Cette décision a impacté significativement l’ensemble des activités (approvisionnement, production et commerciale) de SOTEMAIL durant le deuxième trimestre 2024.

La société SOTEMAIL, ainsi que l’ensemble du secteur, a rencontré d’importantes difficultés

opérationnelles au cours des exercices 2022 et 2023, ce qui a eu un impact négatif sur ses

performances. Ces problèmes sont liés à plusieurs facteurs externes et internes, parmi lesquels :

• La conjoncture économique difficile qu’a connue la Tunisie au cours des dernières

années et le contexte inflationniste qui a impacté négativement les taux d’endettement

et en conséquence le niveau des charges financières ainsi que la hausse du taux de

défaut des clients et des retards de paiements importants par rapport aux échéanciers

contractuels ;

• Les conséquences négative de la crise sanitaire Covid-19 ainsi que la guerre de

l’Ukraine ayant impacté significativement les chaines d’approvisionnement en matière

premières et ont résulté aussi à une hausse significative des coûts de matières première

au niveau mondial ;

• Les importations illégales des matériaux de construction à bas prix en provenance

notamment de l’Inde ayant entraîné une baisse significative des prix de vente sur le

marché local.

Ces facteurs combinés avec d’autres, sont à l’origine de la régression du chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 et le premier semestre 2024.

Revenus :

Durant le 2ème trimestre 2024, SOTEMAIL a réalisé sur le marché local un chiffre d’affaires de 7 142 581 DT contre 12 319 810 DT au 2ème trimestre 2023, soit une baisse de (-42%).

– Sur le marché à l’export, les ventes s’élèvent à 724 323 DT contre 2 585 429 DT au 2ème

trimestre 2023, soit un repli de (-72%).

– Le chiffre d’affaires cumulé au 30 juin 2024 s’élève à 19 743 172 DT contre 32 606 725 DT au 30/06/2023, en baisse de (-39%).

– Marché local : les ventes sur le marché local s’élèvent au 30 juin 2024 à 18 289 512 DT contre 27 485 920 DT au 30/06/2023, en baisse de (-33%).

– Marché export : le chiffre d’affaires à l’export a atteint 1 453 660 DT au 30/06/2024 contre 5 120 805 DT au 30/06/2023, en diminution de (-72%).

Valeur de la production :

La production a enregistré une baisse de (-44%), soit 17 072 957 DT au 30/06/2024 contre

30 279 298 DT au 30/06/2023.

Investissements :

Les investissements corporels et incorporels s’élèvent au 30/06/2024 à 401 392 DT contre 1 350 620 DT au 30/06/2023.

Endettement :

Les engagements bancaires s’élèvent à 44 417 387 DT au 30/06/2024 contre 37 887 931 DT, enregistrant une augmentation de (17%) par rapport à la même période de 2023.