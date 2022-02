Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, s’est entretenu à distance avec le directeur exécutif de la Fédération tchèque des tour-opérateurs (ACKCR) et le président des entreprises françaises du voyage (EdV), Jean Pierre Mas.

L’entretien a porté sur les moyens de reprise des voyages touristiques au cours de la prochaine période, indique le département du Tourisme dans un communiqué rendu public mardi 8 février 2022.

Ces rencontres visent à booster les efforts pour favoriser la reprogrammation de la destination Tunisie durant la prochaine saison, par les opérateurs internationaux du tourisme.

Le ministre du Tourisme a souligné, lors de ces entretiens, l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie, grâce à l’avancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, rappelant l’existence d’un protocole sanitaire propre au secteur touristique, qui veille à la sécurité à la fois des Tunisiens et des touristes.

De son côté, le directeur exécutif de la Fédération tchèque des tour-opérateurs a mis l’accent sur l’importance de la demande sur la destination tunisienne, recommandant une vision claire concernant les mesures d’entrée à la Tunisie pour programmer des voyages vers le pays.

Pour sa part, le président des entreprises de voyage (EdV) a indiqué que la destination tunisienne compte parmi les plus importantes destinations pour les Français, en termes d’intention de voyage, exprimant sa satisfaction quant à l’amélioration de la situation pandémique dans le pays et l’évolution de la campagne de vaccination, “chose qui va rassurer les professionnels et les touristes”.

Il a souligné la volonté de soutenir la promotion de la destination tunisienne pour reprendre le rythme normal des voyages sur la Tunisie.

Il a mis l’accent sur l’importance de hâter l’annonce des mesures relatives à l’entrée en Tunisie en vue de donner plus de garantie et une vision claire pour permettre la programmation des voyages.