Les investissements agricoles approuvés en 2021 se sont élevés à 3 480 opérations d’une valeur de 574,5 millions de dinars (MDT), contre 3 430 opérations d’investissement d’une valeur de 506,3 MDT en 2020, enregistrant ainsi une évolution de 1,5 % en nombre et de 13,5 % en valeur, selon les chiffres publiés par l’ONAGRI.

Par rapport au plan de développement 2016-2020, les investissements agricoles privés ont enregistré une baisse de 22,1 % en nombre et de 13,9 % en valeur.

S’agissant de la répartition sectorielle, les investissements dans l’aviculture ont augmenté de 10,5%. A cet égard, un investissement de 14 MDT relatif à l’élevage de poulets de chair a été approuvé dans le gouvernorat de Zaghouan. Ceux dans le secteur de l’aquaculture se sont stabilisés autour de 7,2 MDT. En revanche, les investissements dans le secteur de la pêche ont diminué de 13,7 %.

Les investissements dans le secteur des services agricoles ont évolué de 6,5% pour atteindre 60,8 MDT. Ceux dans l’activité de transport frigorifique des produits agricoles ont connu une hausse de 92,7%. Par ailleurs, les investissements approuvés dans le secteur de la première transformation se sont repliés de 26,2 %. Les investissements dans les huileries ont baissé de 28,4 %.

L’ONAGRI précise en outre que 32 opérations d’investissement d’une valeur de 55,7 MDT ont été approuvées au profit des SMVDA (Sociétés de mise en valeur et de développement agricole), contre 15 opérations d’une valeur de 5,9 MDT en 2020. Par ailleurs, 8 opérations d’investissement à participation étrangère d’un montant de 20,6 MDT ont été approuvées, dont 4 portant sur des investissements des SMVDA à contribution française, canadienne et belge.

Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 67 prêts fonciers d’une valeur de 10,8 MDT, contre 59 prêts d’une valeur de 9,1 MDT en 2020 et 89 prêts fonciers d’une valeur de 12,6 MDT en 2019. Ces prêts permettront l’intégration de 693 hectares de terres dans le cycle économique contre 614 et 891 hectares de terres au cours des années 2020 et 2019, respectivement.

Au cours de l’année 2021, 2852 demandes de déblocage de subventions déposées auprès de l’agence ont été satisfaites, pour un montant de 88,6 MDT. Les prêts fonciers débloqués se sont élevés à 68 prêts, pour un montant de 10,4 MDT.