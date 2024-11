Les investissements agricoles privés approuvés se sont élevés à 2 111 opérations d’investissement d’une valeur de 279 millions de dinars (MD), au cours des 10 premiers mois de l’année 2024, enregistrant une baisse de 5,3% en nombre et de 20,4% en valeur, c’est ce qui ressort d’un bulletin statistique, publié jeudi, par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Par rapport aux 10 premiers mois de la période 2018-2022, les investissements agricoles privés ont régressé de 35,8% en nombre et de 46,4% en valeur. Ces investissements permettront la création de 2029 emplois permanents, contre 2270 au cours des dix premiers mois de l’année 2023.

Les investissements réservés à la filière de l’agriculture sont de l’ordre de 174 MD, soit plus de 62% de l’ensemble des investissements, alors que ceux alloués aux services et à l’aquaculture s’élèvent respectivement à 55,8 MD (20%) et 27,4 MD (9,8%).

L’APIA a précisé que les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d’un montant de 87,9 MD, ce qui représente 31,5% du volume d’investissement approuvé, alors que le taux de crédit a progressé dans la limite de 23,2%.

Il convient de noter que la subvention allouée à l’acquisition de matériels agricoles s’est élevée à 36,5 MD, ce qui représente 42% du total des subventions approuvées.

Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 30 prêts fonciers d’une valeur de 4,5 MD, ce qui permettra l’intégration de 225 hectares de terres dans le cycle économique.

S’agissant des investissements déclarés, ils ont atteint 5749 opérations d’investissement d’une valeur de 1014,3 MD, à fin octobre 2024, soit une hausse de 15,3% en nombre et une baisse de 8,1% en valeur, en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Les investissements déclarés en ligne se sont élevés à 3915 opérations d’investissement d’une valeur de 701,5 MD, ce qui représente 68,1% en nombre et 69,2% en volume total déclaré.