Le violoniste et musicologue Anis Kelibi est nommé à la tête de la Troupe nationale de musique, annonce le ministère des Affaires culturelles dans un post publié lundi 7 février 2022 sur son réseau social Facebook.

Anis Klibi est un spécialiste de la musique instrumentale assez distingué, lauréat de plusieurs prix sur la scène nationale et internationale.

Cet ancien soliste de la troupe de la télévision tunisienne est un académicien qui enseigne dans différentes institutions musicales en Tunisie.

La Troupe nationale de musique est l’une des formations musicales publiques relevant du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cite de la culture, qui abrite l’Orchestre symphonique tunisien et le Ballet de l’Opéra de Tunis, la Troupe nationale des arts populaires et la Maison du Malouf.

Le Théâtre de l’Opéra englobe le Pôle Théâtre et Arts Scéniques, le Pôle Musique et Opéra, le Pôle Ballets et Arts chorégraphiques et la Maison du Roman.

Au niveau du ministère, il a été décidé de nommer Youssef Lachkem au poste de chef de cabinet de la ministre des Affaires culturelles, en remplacement de Youssef Ben Brahim.

Youssef Lachkem occupait le poste de directeur général de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) sis à la Cité de la culture.