Les employés de l’Institut national de la statistique (INS) se sont rassemblés devant le ministère de l’Economie et de la Planification pour protester contre “la fermeture de la porte au dialogue et aux négociations sur les revendications professionnelles”, a fait savoir, lundi 7 février 2022, le secrétaire général du syndicat de base, Mehdi Helali.

Selon lui, le ministre de l’Economie et de la Planification “a interagi négativement” avec les revendications des employés de l’INS qui sont en grève ouverte depuis le 27 janvier 2022 pour revendiquer, notamment, un statut particulier, la régularisation de la situation précaire des travailleurs saisonniers, le paiement des contractuels et l’ouverture de concours internes au titre de 2020 et 2021.

Helali indique que cette grève va entraver la publication des statistiques sur le taux de croissance, de chômage et le déficit commercial au titre du premier trimestre de 2022.