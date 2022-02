La date limite de l’appel à candidatures au profit des femmes cheffes d’entreprise tunisiennes a été prolongée au 11 février 2022, a annoncé GIZ Tunisie.

En effet, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et la Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises (CNFCE) ont lancé cet appel dans le cadre du projet de promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne ” PEMA II ” mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie.

L’objectif est de créer des consortiums d’export formés chacun d’entreprises gérées par des femmes, afin de mieux se positionner sur les marchés internationaux et de profiter pleinement du potentiel des marchés de l’Afrique subsaharienne.

En fait, quatre consortiums seront créés, suite à la sélection de 80 entreprises. Les femmes cheffes de ces entreprises bénéficieront d’une série de webinaires et d’ateliers pour assurer leur montée en compétences.

L’objectif du programme de formation consiste à favoriser le groupement et faciliter le réseautage des femmes entrepreneures tunisiennes, le partage des connaissances et d’expériences dans un même pôle d’activité et améliorer leur accès à de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne.

Les femmes qui participeront à ce programme doivent être gérantes ou directrices d’une entreprise tunisienne ayant au moins 2 ans d’activité, dont l’effectif varie entre 6 à 199 employés et ayant effectué au moins une opération d’export durant les trois dernières années (2018-2019-2020) ou avoir l’intention d’exporter dans les prochains 12 mois.

Ces entreprises doivent avoir, aussi, un chiffre d’affaire moyen annuel sur ces trois années égal à 150 mille dinars, avec 10% du chiffre d’affaires à l’export, et exercer dans les pôles d’activités de ” Textiles et Habillement “, ” Technologies de l’Information et de la Communication ” (des start-ups labélisées), ” Service de conseil, Education et Formation “, ” Agriculture et Agroalimentaire “, ” Artisanat “, ” Cosmétique “, ” Santé ” et ” Energie et Développement durable “.

Les candidates intéressées par ce programme doivent s’inscrire en remplissant le formulaire :www.pema-programme-appui.tn.