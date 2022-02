Il y a six ans, Huawei a lancé la série HUAWEI nova, la série de smartphones branchés de Huawei destinée à la jeune génération. Depuis sa conception, la série a suivi une trajectoire ascendante et n’a cessé de favoriser l’innovation, un design unique et un prix abordable.

Aujourd’hui, Huawei relance la série HUAWEI nova en vedette et lui accorde toute l’attention qu’elle mérite. Le 31 janvier sera le lancement du HUAWEI nova 9 – qui présente un design et un écran époustouflants, des fonctions d’appareil photo innovantes avec le système d’appareil photo Ultra Vision de 50 Mpx, des capacités de suralimentation, des fonctions Super Device visionnaires, le tout complété par des performances fluides, et encore plus d’applications grâce à AppGallery.

Surnommé le fleuron de la mode et le roi de l’appareil photo, le HUAWEI nova 9 se veut un smartphone à la mode et très performant qui regorge d’applications et d’innovations.

AppGallery sur le HUAWEI nova 9 :

Depuis le lancement d’AppGallery en 2019, la plateforme a été mise à jour pour s’enorgueillir d’une variété diverse et multipliée d’applis qui répondent à la majorité des cas d’utilisation. Pour mettre cela en perspective avec quelques statistiques clés, Huawei travaille avec plus de 4,5 millions de développeurs enregistrés pour apporter constamment de nouveaux contenus à la plateforme, avec plus de 141 000 applis intégrées à HMS (Huawei Mobile Services).

Ce sont des chiffres énormes et ils sont appelés à augmenter encore. Grâce à AppGallery, le HUAWEI nova 9 sera équipé de toutes les dernières applications, ce qui en fera le compagnon idéal si vous voulez avoir tout et n’importe quoi au bout des doigts. Créé pour la jeune génération, le HUAWEI nova 9 sera livré avec une multitude d’applications de réseaux sociaux et de chat, y compris les plus populaires. Elles seront toutes téléchargeables via AppGallery ou via les sites officiels des développeurs.

Jouer avec nova

Avec nova 9, l’utilisateur peut faire l’expérience d’un flux constant de jeux passionnants, stimulants et enrichissants, en se connectant aux jeux auxquels il veut jouer.

La nouvelle nova attendue : HUAWEI nova 9 sera officiellement dévoilée le 31 janvier. La pré-commande du HUAWEI nova 9 commencera du 31 janvier au 6 février. Toute personne ayant effectué une précommande recevra un pack cadeau exceptionnel : HUAWEI FreeLace

La nouvelle nova attendue : HUAWEI nova 9 sera officiellement dévoilée le 31 janvier. La pré-commande du HUAWEI nova 9 commencera du 31 janvier au 6 février. Toute personne ayant effectué une précommande recevra un pack cadeau exceptionnel : HUAWEI FreeLace et HUAWEI Band 6. Regardez l’annonce complète pour être parmi les premiers à tout savoir sur la nouvelle star qui rejoint la famille HUAWEI nova.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur ce lien : link