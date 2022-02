Des équipes mobiles se déplaceront, vers la mi-février, dans les centres d’éducation spécialisée pour faire participer les personnes porteuses de handicap à la Consultation nationale.

Yosri Mzati, président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, cité par la TAP, a souligné que les équipes mobiles, dirigées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, seront munies de tablettes électroniques et cibleront la population âgée de 18 ans et plus.

Lancée depuis le 15 janvier 2022, la plateforme de la consultation nationale est ouverture à tous les citoyens tunisiens jusqu’au 20 mars 2022, rappelle-t-on.

La Consultation nationale vise à donner l’opportunité à tous les citoyens, qu’ils soient résidents en Tunisie ou à l’étranger, de s’exprimer librement et en toute transparence à propos du redressement de la transition démocratique en Tunisie et ce, selon un mécanisme non conventionnel, dans une approche participative permettant une conception commune de l’avenir de la Tunisie.

Des idées peuvent être proposées pour l’élaboration de nouvelles visions et approches permettant la gestion des affaires publiques dans ses différents aspects.