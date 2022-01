“Un Hakimi mondial”, titre BeIN SPORTS, et cite Halilhodzic “Il ne doit pas jouer qu’extérieur je lui ai demandé de rentrer un peu intérieur, aussi, contre le Gabon il l’a fait et s’est créé une occasion”, développe Vahid. Au PSG, Hakimi n’est “pas seulement un défenseur”. “J’aime aider l’équipe en attaque mais mon premier objectif est de défendre”. Mais avec les “Lions de l’Atlas”, Halilhodzic en veut plus: “J’attends de lui qu’il devienne un leader. Les Marocains sont exigeants avec lui, moi aussi”.

L’équipe des Pharaons d’Egypte savent que face au Maroc ça ne sera pas un match facile, avec pour l’Egypte un démarrage loin d’être convaincant, suivi par des résultats plus convaincants pour les rencontres suivantes.

La superstar du match Mohamed Salah à tout intérêt à être en forme face à une équipe marocaine déterminée à repartir avec la Coupe de cette édition après sa contreperformance en Coupe Arabe.

