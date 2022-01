Le Cameroun, pays organisateur de cette édition de la CAN, est considéré comme un des favoris de cette édition, avec l’avantage du jeu à domicile.

La Gambie qui participe, pour la première fois, à la Coupe d’Afrique des Nations, a fait sensation en faisant un match nul avec le Mali et en l’emportant face à la Tunisie et la Mauritanie en phase de groupe et en battant la Guinée en huitièmes de finale.

L’équipe de Gambie rêve de poursuivre ce conte de fée.

Pour Tom Saintfiet (Entraîneur, Gambie) «Le Cameroun, l’une des plus grandes nations du football africain et même mondial, est le grand favori. Je donne à mon équipe 20% de chances. Mais nous y sommes habitués et depuis que j’ai pris mes fonctions, cela a toujours été le cas. On a dû se battre contre des équipes plus fortes que nous et on a réussi à s’en sortir. Contre le Cameroun, on n’aura pas peur, on jouera à fond. C’est un match bonus. Nous avons visité Limbé, Bafoussam et maintenant Douala, et nous voulons continuer jusqu’à Yaoundé », déclare au site officiel de la CAF.

Pour Antonio Conceiçao (Entraîneur, Cameroun), “Nous avons réussi un parcours positif, un bilan satisfaisant jusqu’à présent. Contre la Gambie, l’objectif est de gagner. Nous sommes une équipe joueuse qui aime prendre le jeu par elle-même. Contre nous. il y aura une équipe qui défend bien et qui compte 5-6 attaquants de grande qualité. tout est possible même si nous ne considérons que la victoire”. (source: CAFonline)

Où regarder le Match Gambie – Cameroun (samedi 29 janvier 2022)

17h00 – Gambie – Cameroun – Bein Sports 1 et Bein CONNECT en live streaming