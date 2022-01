Le commissaire régional au développement agricole à Bizerte, Habib Mrabet, a indiqué qu’une enveloppe de 44,7 millions de dinars (MDT) a été accordée au cours de l’année 2021 au financement de 365 projets agricoles, soit une hausse de 12% par rapport à l’année 2020.

Les subventions accordées aux petits et moyens entrepreneurs se sont élevés à 11,5 MDT, soit une hausse de 17% par rapport à l’année 2020.

Les projets financés sont répartis entre les petits et moyens projets (191) et les grands projets (174), a précisé le responsable.

A noter que les investissements agricoles pour l’année 2021 concernent les activités agricoles (82%) moyennant une enveloppe de 36,6 MDT, la pêche et l’aquaculture (12%) avec une enveloppe de 5,2MD et les services agricoles et la transformation alimentaire (6%) avec une enveloppe de 2,9 MDT.