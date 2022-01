Le dépôt de l’appel INTECMED aux idées d’affaires innovantes sera prolongé au 28 février 2022, a annoncé vendredi, la Chambre de commerce et d’industrie du Cap Bon.

L’appel vise la sélection des 12 meilleurs projets ou idées de projets, pour participer à un programme de formation et de coaching, au profit des chercheurs et des jeunes entrepreneurs, qui se déroulera durant 6 mois (mars-août 2022).

Il cible des porteurs de projet innovant ou d’entreprises déjà existantes, ayant des nouveaux produits et services, installés en Tunisie, dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’artisanat.

Ce programme est destiné aux entrepreneurs et PME liés à l’innovation et à la recherche, aux universités et centres de recherche, aux étudiants de doctorat cherchant à commercialiser leurs découvertes et aux autres innovateurs visant à conserver la compétitivité et à capitaliser sur de nouveaux marchés, en utilisant des technologies habilitantes clés (nanotechnologies, matériaux avancés, biotechnologie..).

Les porteurs de projets sélectionnés recevront un mentorat personnalisé et des sous-subventions pouvant aller jusqu’à 30.000 euros (soit l’équivalent de 97 mille de dinars).

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre de l’implémentation du projet INTECMED (Incubateurs pour l’innovation et le transfert de technologie en Méditerranée) en Tunisie, sera mis en place grâce à une collaboration avec la CCI Cap Bon et l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR).

Il importe de souligner qu’INTECMED est un projet financé par l’union européenne dans le cadre du programme ENI CBC MED. C’est un projet de coopération entre la Grèce, l’Espagne, l’Egypte et la Tunisie dans le but de booster l’innovation, transférer le savoir-faire et relier la recherche à l’industrie dans la région méditerranéenne.