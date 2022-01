Un programme de formation au profit de 25 éco-entrepreneurs porteurs de projets en phase de démarrage vient d’être lancé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Ledit programme vise les entrepreneurs ayant des projets verts, durables et circulaires de divers domaines, notamment l’agriculture biologique, la gestion durable des déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable, la production de cosmétiques biologiques, a indiqué mercredi la CONECT.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet Green Impact MED (GIMED), dont la CONECT est partenaire, et financé par l’Union européenne (UE).

Les candidats sélectionnés pourront accéder à une formation et un accompagnement qui leur permettront d’acquérir des connaissances et des compétences utiles au développement de leurs entreprises et dans la recherche de ressources financières privées et publiques nécessaires.

Une formation initiale, d’une durée indicative de dix jours est prévue dans ce cadre.

Elle est axée sur l’analyse et la création de modèles d’entreprises durables du point de vue social et environnemental, l’accès au marché et au financement.

A la fin de la formation, les projets les plus prometteurs seront sélectionnés pour accéder à la phase de groupe et sessions de coaching One2One pour chacun des participants sélectionnés.

A la fin du parcours de formation et d’accompagnement, un concours sera lancé et une subvention de 7,500 d’euros est prévue pour soutenir le développement des entreprises des lauréats.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le dimanche 27 février 2022.