Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, a remis, lundi 17 janvier 2022, les prix aux 10 lauréats du Prix Zayed Sustainability pour l’année 2022.

La cérémonie de remise des prix, qui coïncide avec le début de la « Semaine de la Durabilité d’Abou Dhabi pour l’année 2022 », s’est déroulée en présence de Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-Premier ministre et ministre des Finances de Dubaï, lequel a félicité les lauréats à travers les cinq catégories, réaffirmant le rôle clé du Prix dans la réalisation des aspirations des participants à atteindre le développement durable au sein de leurs communautés.

Trois-en-un…

Cette année, le prix Zayed Sustainability et la Semaine de la Durabilité d’Abou Dhabi se sont associés à l’Expo 2020 Dubaï pour accueillir la cérémonie d’inauguration de la Semaine de la Durabilité d’Abou Dhabi et la 13ème édition de la cérémonie de remise des prix, qui se sont toutes deux déroulées le lundi 17 janvier au matin au centre des expositions de Dubaï. L’événement a réuni des milliers de participants et plus de 600 personnalités du monde entier, dont des chefs d’État, des ministres, des dirigeants d’industriels et des ambassadeurs de pays, entre autres.

Dans son allocution sur la cérémonie de remise des prix, Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum a déclaré : “Les Émirats Arabes Unis continuent de réaliser d’importants progrès et de contribuer à faire avancer le programme mondial de développement durable afin de stimuler le développement durable économique et humain, sous la direction du président Son Excellence Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan. Le prix Zayed Sustainability reste à l’avant-garde de ces efforts, puisqu’il continue d’ouvrir la voie pour atténuer les difficultés et améliorer les vies en récompensant l’impact positif et l’innovation grâce à une plateforme qui peut atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires”…

Vision et héritage de Cheikh Zayed…

“Au cours des 14 dernières années, la vision et l’héritage avisés et à long terme du père fondateur des Émirats Arabes Unis, Cheikh Zayed, ont enflammé les passions de millions de pionniers en développement durable dans le monde entier, nous inspirant à porter le prix à de nouveaux sommets en renforçant et en diversifiant ses offres pour devenir le prix mondial qu’il est aujourd’hui”, a-t-il poursuivi…

Le Prix de 3 millions de dollars est le prix pionnier de la durabilité aux EAU, visant à reconnaître les solutions humanitaires et de durabilité innovantes, efficaces et inspirantes des petites et moyennes entreprises (PME), des organisations à but non lucratif (OBNL) et des écoles secondaires. Grâce à ses 86 anciens lauréats, le Prix a transformé la vie de plus de 370 millions de personnes, dans 150 pays, depuis 2008. Dans les catégories “Santé”, “Alimentation”, “Énergie” et “Eau”, chaque lauréat reçoit 600 000 dollars. La catégorie Écoles Secondaires Internationales compte six lauréats, représentant six régions du monde, chacun recevant jusqu’à 100 000 dollars.

Les catégories et les entreprises/pays représentés…

Concernant la catégorie “Écoles Secondaires Internationales“, il a souligné l’importance de renforcer la capacité des jeunes en tant que force motrice du futur développement durable. Ceci permet en effet de former les leaders de demain et leur accorder les moyens nécessaires pour jouer un rôle plus important et laisser un impact sur le développement socioculturel et économique dans un monde en évolution rapide.

Dans la catégorie “Santé“, l’entreprise Mamotest de l’Argentine a reçu le prix pour ses efforts visant à accroître l’accès aux diagnostics et aux services vitaux en téléradiologie et en analyse à distance. Mamotest déploie actuellement des centres qui permettent à 582 697 bénéficiaires touchés par le cancer du sein un accès à des soins de qualité, et prévoit d’étendre sa portée à plus d’un million de personnes sur une période de cinq ans.

Mamotest bénéficie également d’un suivi solide du parcours du patient, puisque 87% des femmes diagnostiquées dans leur système pourraient recevoir un traitement qui leur a sauvé la vie à temps.

En outre, Mamotest a réalisé avec succès plus de 5 000 diagnostics à ce jour tout en sensibilisant des millions de femmes.

S4S Technologies, une société indienne, a été le lauréat de la catégorie “Alimentation” pour son travail important sur les systèmes de conservation et de déshydratation des aliments. La société a actuellement un impact direct sur 35 820 personnes. La PME prévoit d’étendre sa portée à 10 millions de personnes au cours des cinq prochaines années.

L’organisation s’est engagée à autonomiser les femmes rurales et à exploiter les nouvelles technologies pour réduire le gaspillage alimentaire et améliorer les revenus des agriculteurs.

Elle déploie également une technologie à énergie solaire pour aider les agricultrices à accroître leurs revenus. Dans le cadre de son engagement à soutenir l’égalité des sexes, soutenu par des opportunités économiques, S4S Technologies a fourni des revenus supplémentaires à 455 agricultrices devenues micro-entrepreneurs, augmentant ainsi leurs revenues entre 50 et 200%, chaque année.

Dans la catégorie “Énergie“, ME SOLshare Ltd. basée au Bangladesh, a créé un micro-réseau interconnecté pour l’échange d’énergie entre pairs afin de permettre une distribution plus efficace de l’électricité dans les communautés rurales du pays.

L’organisation a remporté le prix de l’année 2022 pour ses efforts en matière de gestion de l’énergie, car elle fournit actuellement des avantages à un total de 35 300 personnes et prévoit d’étendre sa portée à 2 millions de personnes au cours des cinq prochaines années.

SOLshare fournit à plus de 1 000 familles un accès à plus de 85 MWh d’énergie propre supplémentaire et sert environ 500 entrepreneurs au sein de leurs réseaux, dont 25% sont des femmes qui, par conséquent, bénéficient d’une augmentation significative de leurs revenus.

Wateroam, une PME de Singapour, a remporté la catégorie “Eau” pour son engagement à relever le défi mondial de l’eau contaminée grâce à des filtres à eau portables pour desservir les communautés rurales et sinistrées.

Les solutions d’eau potable de Wateraom bénéficient à plus de 150 000 personnes dans 38 pays du monde, leur accordant un accès quotidien à l’eau potable et prévoit d’étendre sa portée à 1 million de personnes sur une période de cinq ans.

Le président du Jury et ancien président de la République d’Islande, Ólafur Ragnar Grímsson, a déclaré : « Le niveau de créativité, la vision et l’ampleur du potentiel démontré par les lauréats de cette année a été vraiment remarquable et encourageant, alors que le monde du développement durable aspire à un avenir à travers un prisme plus difficile, mais plus déterminé pour faire face aux défis. Nous sommes certains que tous ces lauréats jetteront les bases de la croissance économique et de la prospérité futures des communautés vulnérables, à l’intérieur et au-delà de leurs frontières, tout en contribuant de manière significative aux principaux objectifs de développement durable des Nations Unies ».

Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies de Pointe des Émirats Arabes Unis et directeur général du prix, a indiqué : « Suivant les directives du leadership avisé des Émirats Arabes Unis et l’héritage durable du défunt Cheikh Zayed, le Prix continue d’impacter d’une manière réelle, significative et à long terme de nombreuses communautés à travers le monde. Cela a valu au prix une réputation mondiale de catalyseur de changement depuis plus d’une décennie, vu qu’il a, à ce jour, bénéficié à la vie de plus de 370 millions de personnes ».

Et d’ajouter : « L’organisation de la cérémonie de remise des prix Zayed Sustainability ainsi que l’inauguration de la Semaine de la Durabilité d’Abou Dhabi à l’Expo 2020 Dubaï renforcent l’engagement des Émirats Arabes Unis en faveur du développement durable et humanitaire. Celui-ci caractérise le modèle progressif et inclusif de la croissance économique du pays ».

Il assure : « Grâce à notre liste actuelle de 96 gagnants et à leur engagement commun à construire un monde meilleur, les communautés qui vivaient dans l’obscurité ont été illuminées grâce à l’utilisation de l’énergie solaire essentielle, des millions d’enfants ont accès à eau potable, la faim et la malnutrition sont combattues grâce à des solutions alimentaires durables et l’accès aux soins de santé essentiels dans les régions reculées du monde est optimisé ».

Dans la catégorie “Écoles Secondaires Internationales“, six écoles, représentant chacune une région du monde, reçoivent un prix, et les écoles secondaires soumettent des propositions de projet pour construire ou développer une solution qu’elles ont développée pour leur école ou leur communauté locale. L’objectif de cette catégorie, introduite lors de la cérémonie du Prix en 2012, est d’inspirer les jeunes à devenir des pionniers, des innovateurs et des défenseurs de la durabilité qui contribueront à un avenir plus durable.

Les lauréats des prix de l’année 2020 étaient : Instituto Iberia (République dominicaine), représentant les Amériques ; Liceo Europeo (Espagne), représentant l’Europe et l’Asie centrale ; Eastern Mediterranean School (Israël), représentant la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ; Sayidina Abubakar Secondary School (Ouganda), représentant l’Afrique subsaharienne ; Hira School (Maldives), représentant l’Asie du Sud, et enfin, UWC ISAK (Japon) de la région Asie de l’Est et Pacifique.

À propos du Prix Zayed Sustainability

Créée par le leadership des Émirats Arabes Unis, en 2008, pour rendre hommage à l’héritage du père fondateur des UAE, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le Prix Zayed Sustainability est le prix pionnier des UAE pour récompenser des solutions humanitaires et durables innovantes, efficaces et inspirantes du monde entier des petites et moyennes entreprises (PME), des organisations à but non lucratif (OBNL) et des écoles secondaires.

Le prix Zayed Sustainability reconnaît et récompense les pionniers et les innovateurs qui se sont engagés à accélérer la mise en œuvre de solutions efficaces et durables.

Au cours des 14 dernières années, le prix a récompensé 96 lauréats. Collectivement, ils ont un impact positif sur la vie de plus de 370 millions de personnes dans le monde. Les catégories du prix Zayed Sustainability sont : la Santé, l’Alimentation, l’Énergie, l’Eau et l’École Secondaires Internationales.

D’après communiqué