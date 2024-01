La ministre de l’Equipement, Sarra Zâafrani Zanzari et l’ambassadrice des Emirats arabes unis à Tunis, Imen Ahmed Salami, ont discuté vendredi, du projet “Sama Dubai”, bloqué depuis plusieurs années.

En 2007, la Tunisie avait ratifié un projet de loi permettant à l’Etat Tunisiene de s’engager et de se conformer à un accord d’investissement dans le lac sud de Tunis, mais le projet de loi n’avait pas encore été mis en œuvre. L’accord, que la Tunisie a conclu avec Sama Dubai Emirates, vise à réaliser le projet de développement de complexes commerciaux et de logements avec des investissements initialement estimés à environ 18 milliards de dinars.Zanzari a examiné avec Salami les relations entre la Tunisie et les Emirats arabes unis, les possibilités de renforcer davantage la coopération bilatérale et les perspectives de développement des investissements émiratis en Tunisie.

Au cours de la réunion, à laquelle ont participé plusieurs responsables de divers secteurs, la diplomate émiratie a exprimé la volonté des Emirats arabes unis de soutenir davantage les possibilités de coopération et de partenariat avec la Tunisie.