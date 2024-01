Au deuxième jour de son déplacement en Suisse pour participer à la 54e édition du Forum économique mondial de Davos, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a eu une série d’entretiens bilatéraux avec des dirigeants européens et des acteurs économiques internationaux.

Dans le Canton des Grisons à l’est de la Suisse, où se tiennent les assises de ce conclave économique mondial, le chef du gouvernement s’est entretenu ce mardi avec la présidente hongroise Katalin Novak.

D’après une source à la Présidence du Gouvernement, cette entrevue qui s’est déroulée en présence de la ministre des Finances et du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, à la Migration et aux Tunisiens à l’étranger, a été axée sur la coopération Tunisie-Hongrie ainsi que sur les moyens de la développer.

Poursuivant ses activités à Davos, le chef du gouvernement a eu également un entretien avec le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Cet entretien a été l’occasion pour les deux parties de mettre l’accent sur l’importance de développer la coopération économique et les échanges vers les deux sens, notamment dans le domaine de l’économie.

A cette occasion, Hachani a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à améliorer le climat d’affaires, à encourager et à faciliter l’attraction des investissements directs étrangers, qui, a-t-il dit, constituent un levier fondamental pour la relance de l’économie nationale.

Par ailleurs, le chef du gouvernement s’est entretenu avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte sur les moyens à même d’identifier de nouvelles opportunités pour la coopération bilatérale.

Le Premier ministre néerlandais a souligné la volonté de son pays d’investir davantage en Tunisie, notamment dans les domaines de l’eau et des énergies.

La Formation professionnelle, l’emploi et la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne ont également été abordés. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a réaffirmé que “ces relations sont stratégiques et devraient se développer davantage au service des deux pays”.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a eu un entretien avec la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okuonjo-Iweala, axé notamment sur les différents volets de la coopération.

Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a assisté à un débat sur la thématique “lancement du premier plan d’action du secteur privé de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)”.

Dans son intervention, Hachani a souligné l’importance de l’accord concernant cette zone continentale dans la mesure où elle offre des opportunités de coopération entre les pays membres, d’une part et avec les partenaires stratégiques d’autre part.

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani conduit la délégation tunisienne aux travaux de la 54ème édition du Forum économique mondial (Davos 2024) dont les travaux se sont officiellement ouverts, lundi, 15 janvier 2024, à Davos.

Il est, notamment, accompagné par la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étrangers.