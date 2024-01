Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré vendredi son homologue vénézuélien, Yvan Gil Pinto, dans le cadre de sa participation aux travaux du 19e Sommet du Mouvement des Pays Non Alignés, qui se tient à Kampala, en Ouganda, les 19 et 20 janvier.

A cette occasion, les deux ministres ont souligné la détermination commune des deux pays de renforcer les relations d’amitié, de hisser le niveau de coopération bilatérale et de saisir les opportunités offertes par la diversité économique et la richesse culturelle des deux pays en vue d’établir de nouveaux partenariats, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’énergie et des affaires culturelles.

A cet égard, ils ont salué les résultats positifs de la récente visite du Vice-Ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Chargé des Affaires Africaines, en Tunisie, en octobre dernier, soulignant l’importance d’encourager l’échange de visites des deux côtés, ce qui contribue au dynamisme souhaité dans les relations de coopération, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Dans ce contexte, le ministre a reçu une invitation de son homologue vénézuélien pour effectuer une visite de travail au Venezuela. Il a, à cette occasion, remercié son homologue pour l’invitation, exprimant sa disposition à œuvrer à sa concrétisation, soulignant sa détermination d’y associer les opérateurs économiques tunisiens afin de renforcer l’exploitation des opportunités de coopération prometteuses.

Le ministre a salué les positions du Venezuela en faveur des revendications légitimes du peuple palestinien pour la liberté et l’indépendance et l’appel à mettre fin immédiatement à l’agression brutale de l’entité occupante contre Gaza et le reste des Territoires palestiniens occupés.

Pour sa part, le ministre vénézuélien a salué l’adhésion totale de la Tunisie au droit international, son engagement à respecter la Charte des Nations Unies et sa constante position soutenant les causes justes.