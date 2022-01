Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, a examiné, lors d’une séance de travail tenue mardi 18 janvier 2022, avec la cheffe du bureau sous-régional pour le Maghreb ONU-Habitat, Aida Robbana, les opportunités de coopération entre les deux parties en particulier dans le domaine de la bonne gouvernance et du patrimoine foncier.

“Le but recherché est de booster sa réhabilitation en conformité avec les orientations et programmes du ministère visant à réaliser les objectifs du développement durable et la sauvegarde du bien public”, selon un communiqué publié par le département des domaines de l’Etat.

Rekik a mis en relief le rôle majeur du bien domanial dans le processus de développement et sa contribution dans l’effort national pour l’emploi, en exposant les grandes priorités de son département à l’instar de la finalisation du projet de cartographie des biens de l’Etat, et les deux programmes se rapportant à la régularisation de la situation foncière des anciens groupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l’Etat, et les biens domaniaux agricoles.

De son côté, Robbana a exposé les éventuels axes de coopération avec le ministère tunisien des Affaires foncières en insistant sur l’engagement du bureau sous régional pour le Maghreb ONU-Habitat à la concrétisation de cette coopération surtout dans les domaines de l’expertise ainsi que dans la bonne gestion des terres domaniales sous toutes leurs formes et ce dans les plus brefs délais.