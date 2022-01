La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) et l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) ont convenu d’un plan de travail opérationnel pour la promotion du patrimoine culinaire tunisien et de l’inscrire parmi les objectifs prioritaires de la stratégie de diversification de l’offre touristique nationale.

C’était lors d’une séance de travail conjointe consacrée à l’étude de l’importance du tourisme culinaire qui permet d’associer cuisine et voyage dans le but de découvrir l’histoire, le savoir-faire et la culture d’un pays ou d’une région à travers ses spécialités culinaires.

La participation de la FTRT aux manifestations et aux Salons internationaux et l’organisation d’événements sur la gastronomie tunisienne ont été au centre des débats.

Ainsi, les membres du bureau exécutif de la FTRT présents ont traité de plusieurs volets liés au secteur du tourisme d’ordre général, mais aussi de l’importance de la gastronomie tunisienne et son rôle dans la promotion de la destination Tunisie. Ils ont mentionné l’opportunité d’une réflexion approfondie sur des évènements de grande envergure en Tunisie auxquels seront conviés les médias nationaux et internationaux.

Ils estiment que, pour un souci d’efficacité, il serait judicieux que les participations de la FTRT aux manifestations internationales pour la promotion du patrimoine culinaire Tunisien soient ciblées avec un focus sur une présence soutenues dans les Salons régionaux des pays étrangers qui présentent un fort potentiel émetteur.

Quant aux membres de la direction centrale de promotion et de marketing de l’ONTT, ils ont présenté les différents efforts consentis par l’administration dans le cadre de la promotion de la destination Tunisie à travers les différents axes, entre autres la publicité institutionnelle, les actions de relations publiques en Tunisie ainsi que les manifestations à l’étranger.

A l’issue des débats de cette séance, plusieurs recommandations ont été formulées dont :