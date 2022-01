Le ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a annoncé, vendredi 14 janvier 2022, la nomination d’Ahlem Beji Sayeb comme chef du cabinet, et de Moujahed Boughdiri comme directeur général de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA).

Il a également été décidé de nommer Rafik Zayen, directeur général du Centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre (CTCCV).