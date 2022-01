Une convention de partenariat a été signée, jeudi 13 janvier 2021, à Tunis, entre le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec) et l’Office national de l’artisanat (ONAT), visant l’introduction, à partir de année 2022, d’une nouvelle catégorie ” Terroir et Artisanat ” dans le Concours national du meilleur emballage “Tunisia Star Pack “.

Cette nouvelle catégorie concerne les emballages des produits de l’artisanat issus du patrimoine ancestral. Elle a pour objectif de mettre en valeur la culture des différentes régions de la Tunisie, à travers le packaging, a fait savoir le Packtec dans un communiqué rendu public vendredi 14 janvier 2022.

Pour cette nouvelle catégorie, ” Terroir et Artisanat “, les critères d’évaluation des produits seront notamment la mise en valeur des matières premières utilisées et prélevées de ressources durables, la mise en œuvre d’une combinaison de matériaux et de techniques, l’innovation packaging et l’adaptation de l’emballage aux produits de l’artisanat local.

A l’instar des autres catégories, les produits des candidats seront évalués par un Jury spécialisé et représentatif de la filière emballage et de l’artisanat, lequel sera approuvé par l’ONA et le PACKTEC.

Lancé en 2002, le Concours National du Meilleur Emballage a pour objectif de récompenser l’innovation et la créativité afin de développer l’industrie tunisienne qui représente un principal levier du développement de l’économie nationale et de l’exportation.