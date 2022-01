La Semaine de l’innovation virtuelle dans les domaines de l’eau, énergie et alimentation (www.innovweek.com) se tiendra du 17 au 20 janvier 2022, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre en tant que partenaire des projets PHEMAC et NEX-LABS.

Cette manifestation régionale réunit des chercheurs euro-méditerranéens, décideurs politiques, investisseurs, acteurs de l’industrie,…

Au programme de la manifestation, une conférence régionale, des ateliers et des panels de discussion, des tables rondes ainsi que des espaces d’exposition.

Le projet NEX-LABS (Laboratoires Ouverts axés sur l’approche Nexus pour une croissance compétitive et inclusive en Méditerranée), est cofinancé par l’Union européenne, dans le cadre du programme IEV CTF MED (programme de coopération transfrontalière du bassin méditerranée).

Il vise à soutenir la mise en œuvre de technologies vertes pour une augmentation durable et résiliente de la production du secteur agroalimentaire basée sur une utilisation plus efficace de l’énergie et de l’eau dans les pays partenaires (Espagne, Tunisie, Jordanie, Liban, Italie, Egypte et Chypre) grâce à la contribution de TIC telles que la technologie blockchain, l’Internet des Objets, l’Intelligence Artificielle, l’Apprentissage automatique et le Big Data.

La durée de ce projet est de 3 ans, à partir du 1er janvier 2020 et compte 12 partenaires des pays suivants : Espagne, Egypte, Italie, Liban, Jordanie, Maroc, France et la Tunisie.