Porsche Middle East and Africa FZE, filiale détenue à 100 % par la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, sise à Stuttgart, a livré 6 841 voitures de sport dans la région en 2021, un chiffre en hausse de 10 % en glissement annuel. Il s’agit du deuxième meilleur résultat de ventes de ces sept dernières années. Les commandes de véhicules neufs ont progressé de 37 %. Le chiffre des entrées de commandes n’a jamais été aussi élevé depuis 2012. La forte demande et l’attractivité de la gamme Porsche permettent à la marque de démarrer l’année 2022 sur des bases solides.

La popularité du Cayenne ne se dément pas avec 2 427 véhicules livrés. Le SUV premium de la marque représente 35 % du volume des ventes total de la région. Il est suivi de près par le Macan, qui continue à enregistrer une forte croissance avec 34 % du volume des ventes (2 359 unités livrées). Les chiffres de ventes du SUV compact de la marque enregistrent une hausse de 25 % en glissement annuel malgré le lancement d’un millésime 2022 au cours des derniers mois de l’année 2021.

Les Émirats arabes unis, le royaume d’Arabie saoudite et le Koweït constituent les trois principaux marchés en termes de volume de ventes pour Porsche Middle East and Africa. Les ventes en Inde, au Maroc et en Arabie saoudite affichent les plus fortes progressions de la région.

Manfred Bräunl, CEO de Porsche Middle East and Africa FZE, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la croissance enregistrée au cours des 12 derniers mois, dans un contexte difficile pour de nombreux secteurs. Forte d’une expérience bâtie sur plus de 70 ans d’existence, notre marque constitue une référence sur le marché des voitures de sport et jouit d’une forte attractivité. Nous nous sommes attachés à enrichir notre gamme de produits et notre programme de personnalisation. Grâce à ces investissements, plus de 6 800 clients ont trouvé la Porsche de leurs rêves en 2021. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le dévouement, le professionnalisme et l’enthousiasme de notre réseau d’importateurs. À ce titre, je remercie vivement tous les membres de l’équipe Porsche pour leur soutien ».

L’engouement pour la 911 ne faiblit pas : avec près de 1 000 unités livrées, le modèle emblématique de la marque représente 14 % du volume total des ventes de la région. Les modèles GT hautes performances ont rencontré un vif succès auprès des puristes (plus d’un quart des livraisons futures arboreront l’appellation GT).

Les 718 Boxster et Cayman totalisent 4 % du volume des ventes. Le 718 GT4 RS, le modèle hautes performances lancé prochainement sur le marché, représente près de 30 % du volume des commandes du 718. Le succès des modèles biplace ne se dément pas auprès des clients Porsche. Malgré le lancement d’une deuxième gamme de berlines Porsche avec le Taycan, les modèles biplace représentent près de 20 % du volume des ventes, comme l’an dernier.

Porsche continuera à élargir la gamme Taycan dans la région en 2022. Le premier modèle 100 % électrique de la marque, qui représente déjà 7 % du volume des ventes Porsche Middle East and Africa, est la berline quatre portes préférée des clients Porsche. Avec une croissance de 190 % par rapport à l’année 2020, la Porsche Panamera totalise 5 % du volume des ventes. Avec l’annonce du lancement de la nouvelle Platinum Edition, la vente de ce modèle devrait continuer à progresser.

L’offre de Porsche Exclusive Manufaktur, qui permet de créer des couleurs et des finitions sur mesure à la demande des clients, enregistre également une forte croissance. Plus de 85 % des modèles commandés sont équipés d’une option du programme de personnalisation de la marque. L’offre Paint to Sample, qui a enrichi le nuancier de la marque de nouvelles teintes, a suscité un vif engouement. Dans la région, la demande pour les teintes extérieures spéciales n’a jamais été aussi élevée.

Faits marquants de 2021

Pour Porsche Middle East, l’année 2021 a été l’occasion de développer des programmes innovants et des fonctionnalités en ligne pour mieux interagir avec les clients et les amoureux de la marque. Le site Porsche de Dubaï a élargi sa solution pilote de conseil virtuel. Elle existe désormais sous la forme d’une fonction proposée à demeure, disponible sur neuf de ses marchés.

À ce sujet, Manfred Bräunl a déclaré : « Nous sommes la première entité Porsche au monde à développer un programme de conseil virtuel en ventes où les clients et les prospects peuvent échanger directement sur le modèle de leur choix avec un spécialiste de Porsche et bénéficier d’un essai personnalisé du modèle choisi en livestream, confortablement installés derrière leur écran à domicile ».

Les interactions avec la communauté Porsche sont entrées dans une nouvelle dimension début 2021 avec une vidéo réalisée par un drone à grande vitesse, « Drive2Extremes ». Avec quelque 47 millions de vues dans le monde, le clip est devenu viral. La vidéo, filmée dans le désert des Émirats arabes unis et dans le cercle arctique, met en scène le Taycan Cross Turismo avec des images à couper le souffle qui illustrent à merveille la polyvalence et les performances du modèle sur des terrains différents et dans des conditions climatiques extrêmes.

L’année s’est terminée par le festival « Icons of Porsche » en novembre, qui a connu un succès retentissant. Il s’agissait du plus important événement automobile organisé par un constructeur dans la région, attirant plus de 7 000 visiteurs et rassemblant plus de 1 000 sportives Porsche, modèles actuels ou classiques conçus pour la route ou les circuits. Ce fut le premier événement organisé par l’entreprise dédié à l’art et la culture, conçu pour rassembler les amateurs d’automobile de tous horizons.

Au sujet des derniers projets lancés par l’entreprise, Manfred Bräunl a déclaré : « Nous misons sur les interactions interpersonnelles en explorant de nouvelles voies pour fidéliser les clients et les amateurs de la marque. Notre partenariat avec DRVN Coffee aux Émirats arabes unis illustre également notre manière unique de présenter et de mettre en valeur certaines de nos voitures les plus prisées par le public, y compris des modèles classiques et des concept-cars ».

Perspectives pour 2022

L’année 2022 s’annonce sous les meilleurs auspices pour Porsche Middle East and Africa, avec un carnet de commandes qui affiche son plus haut niveau jamais atteint depuis 2012. Avec l’arrivée prévue de plusieurs nouveaux modèles, notamment la nouvelle génération du Macan, la toute nouvelle version GTS de la berline Taycan, la 911 GT3, le 718 GT4 RS et la Panamera Platinum Edition, les perspectives d’évolution de l’activité pour Porsche et pour son réseau régional d’importateurs sur les 12 prochains mois sont prometteuses.

Les actions novatrices en matière de marketing et d’événementiel joueront à nouveau un rôle central pour œuvrer à la fidélisation et susciter l’engouement des clients et de la communauté Porsche, avec l’organisation de « Icons of Porsche 2.0 » en cours de préparation. Les nouveaux formats numériques pour nos actions événementielles automobiles permettront d’appréhender au plus près la nouvelle vocation de Porsche baptisée « Driven by Dreams » et donneront lieu à de nouvelles expériences riches en émotions pour les amateurs de la marque.

Le programme de personnalisation de Porsche Exclusive Manufaktur, qui a été enrichi récemment, devrait générer une hausse de l’activité pour l’entreprise, avec plus de 160 nouvelles teintes au nuancier sur l’ensemble des gammes.

Porsche innovera également avec l’introduction de nouveaux formats de vente basés sur le projet pilote mené en Égypte, où deux sites de boutique éphémère (Porsche NOW Sales Pop-Up stores) avaient été installés de manière temporaire. Les partenaires commerciaux de la marque continueront à investir sur leur marché, comprenant l’Arabie saoudite, le Maroc, l’Égypte et l’Inde, où le réseau doublera pratiquement ses capacités avec l’ouverture de quatre nouveaux showrooms d’ici la fin 2022.