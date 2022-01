Le déficit de la balance commerciale alimentaire a plus que doublé, pour atteindre 1,946 milliard de dinars, durant l’année 2021, contre un déficit de 859,4 millions de dinars (MDT) en 2020, selon une note rendue publique, mercredi 12 janvier 2022, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGI).

Le taux de couverture n’a pas dépassé 70,1% en 2021 contre 84,9% en 2020, indique la même source.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 5,8% alors que les importations ont augmenté de 14,1%.

D’après l’Onagri, le déficit enregistré est essentiellement le résultat de la baisse des exportations de l’huile d’olive (-25,6%), d’une part, et de l’accroissement du rythme des importations des céréales (+25,9%), d’autre part.

Les prix des produits céréaliers (blé, orge et maïs) ont accru de 31% à 50% par rapport à l’année dernière.

Les prix d’autres produits à l’importation ont à leur tour augmenté, notamment les prix des huiles végétales (+44,1%), du sucre (+16,8%) et du lait et dérivés (+13,5%), alors que les prix des viandes et de la pomme de terre ont baissé respectivement de 38,9% et de 1,8%.

Par ailleurs, le prix moyen de l’huile d’olive (8,62 DT/kg) a augmenté de 45,1% en comparaison avec les prix de 2020.