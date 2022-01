Les récentes prévisions à moyen terme ont revu à la hausse la trajectoire future des prix à la consommation. Elles tablent désormais sur un taux d’inflation moyen de 6,8% en 2022, avant de baisser à 5,6% en 2023, selon la note publiée mardi 11 janvier 2022 par la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur “les évolutions économiques et monétaires et les perspectives à moyen terme – janvier 2022”.

En tant que principale composante, l’inflation des produits administrés devrait se maintenir à des niveaux élevés, en s’établissant à 6,3% en 2022, et à 4,5% en 2023.

En effet, le taux d’inflation des produits administrés devrait se maintenir à des niveaux relativement élevés au 1er semestre 2022, porté surtout par un effet de base haussier important, provenant des hausses antérieures importantes des prix du tabac, ainsi que le relèvement d’un ensemble de prix administrés, en relation avec les pressions provenant des prix internationaux des produits de base et des matières premières, et de l’orientation vers la réduction progressive des dépenses de subvention.

Quant à l’inflation des produits alimentaires frais, les faibles perspectives de la production locale sous l’effet de la sécheresse prolongée et le durcissement des restrictions sur l’irrigation, de la hausse des coûts d’intrants et de production, auxquels s’ajouteraient les effets du renforcement de la demande, notamment celle du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, devraient maintenir des pressions à la hausse de l’inflation de l’ensemble des produits alimentaires frais.

Ainsi, on table désormais à la BCT sur un taux d’inflation des produits frais de 9,4% en 2022 et de 5,4% en 2023.

Pour sa part, l’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des prix à la consommation hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés, devrait elle aussi se maintenir sur une tendance haussière graduelle, sous l’effet des pressions inflationnistes provenant essentiellement, de ses principaux déterminants.

En particulier, les pressions d’origine offre seraient actives en perspectives émanant des niveaux élevés des prix internationaux des produits de base et des matières premières et des effets de la hausse attendue des prix de l’énergie. En moyenne annuelle, le taux d’inflation sous-jacente devrait avoisiner 6,4% en 2022 et 6,1% en 2023.

L’incertitude entourant la trajectoire de l’inflation demeure assez élevée et asymétrique vers le haut et les foyers de risques sont multiples. Ainsi, les principaux facteurs de risques pourraient dériver notamment d’une hausse plus importante et durable des prix internationaux des produits de base.

De même, l’éventuelle hausse des prix et tarifs administrés ainsi que des taux d’imposition et la poursuite du stress hydrique et ses répercussions néfastes sur la production et les prix des produits alimentaires ajouteraient un lot d’incertitude considérable à la prévision de l’inflation.

La Banque centrale a conclu qu’elle demeure vigilante quant à l’évolution de l’inflation durant la période à venir, et usera de tous les instruments mis à sa disposition pour la maintenir à des niveaux acceptables.

Pour rappel en 2021, l’inflation a été de 5,7%, celle des produits administrés de 5,8% et des produits frais de 7,1%, et l’inflation sous-jacente 5,4%.