Des acteurs de la ville de Nefta (gouvernorat de Tozeur) ont été mobilisés pour animer un circuit de randonnée dans la “Corbeille de Nefta”, une dépression naturelle creusée dans la roche, et ce en entreprenant des activités favorables à un meilleur accueil des visiteurs, dont la participation à la cueillette et la dégustation de dattes locales, a indiqué mardi, la Coopération allemande en Tunisie GIZ.

Il s’agit d’une initiative de l’Association de gestion durable de l’oasis Ras El Aïn à Nefta “AGDOR”, qui vise à garantir une meilleure expérience de visite de la Corbeille de Nefta. Elle s’inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine existant de Tozeur. Elle est soutenue par le projet ” Promotion du tourisme durable “, qui est une action conjointe de l’union européenne et de la Tunisie dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le ministère tunisien du Tourisme.

S’étalant sur la période 2019-2024, le projet vise à diversifier et à renforcer la qualité de l’offre touristique en Tunisie. L’accent est mis sur les produits écotouristiques et culturels dans des régions sélectionnées.

Ainsi, le secteur contribue à un renforcement durable de l’économie et à une amélioration du marché du travail tunisien. Le projet contribuera à l’emploi de 1 000 personnes, dont des rapatriés, des femmes et des jeunes. Le chiffre d’affaires de 800 micro, petites et moyennes entreprises augmenterait de 10%. Les activités permettront également de créer de nouvelles entreprises et de générer des capitaux d’investissement.