L’Institut français de Tunisie (IFT), en partenariat avec Arcenciel France, Process Med et Shanti, organise, jeudi 13 janvier 2022 (18H30), une projection-débat autour du film documentaire Movma, un film réalisé par Eléonore de Bonneval, Théo Petrignet, Noémie Allart, Mahdi Gaaloul, Jihene El Oued et Anna Ozalp.

La projection du documentaire (en français, sous-titré en arabe) sera suivie d’un débat animé par Thameur Mekki, rédacteur en chef de Nawaat, avec la participation d’Eléonore de Bonneval, une des réalisatrices du film, et en présence d’artistes.

Movma c’est autour de la culture urbaine en Tunisie, vecteur actif d’une identité culturelle. Les artistes et leurs rêves ont été projetés sur le devant de la scène lors de la révolution de 2011. C’est près de 10 ans après cet événement historique que nous sommes allés à la rencontre d’une population constituée à 70% de moins de 40 ans et de son poumon créatif.

Les traits d’une nouvelle Tunisie se dessinent, les paroles s’ancrent, les beats sonnent et résonnent. Avec la culture urbaine, les traditions sont respectées mais les codes sont bousculés. Cette nouvelle génération d’artistes à l’énergie déconcertante s’approprie l’espace public pour véhiculer son identité.

Un lieu où la liberté d’expression fut bannie lors de la dictature mais où, depuis quelques années, langues et corps se délient pour exprimer les problématiques sociales, environnementales et économiques contemporaines. Malgré une liberté d’expression plus fluide, les artistes sont aujourd’hui nombreux à souhaiter voir l’ensemble de son territoire s’exprimer et en finir avec un certain diktat culturel de la capitale Tunis sur ses régions.

Portrait d’une jeunesse en mouvement

Ce film, produit par Process Med, Arcenciel France, Shanti, réunit une pléiade d’artistes: Sadok Aouissaoui aka Zdig, Chokri Bahri, Rochdi Belgasmi, Sami Ben Saïd, Ouméma Bouassida, Béatrice Dunoyer, Morched Ellouze, Firas Fakhkakh, Mira Hamdi, Wassim Karamti aka Franco, Thameur Mekki, Amine Miladi, Mohamed Seddik Aka Trappa, Vipa, Virgule Crew.

Il est réalisé avec le soutien de Sciences Po Lyon, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, FONJEP, Ville et Métropole de Lyon, Ahlan, Brasserie du Midi, Arcenciel, Debo, Réseau Euromed France, Agence française de développement, Solidarité Laïque.

L’IFT informe que le passe vaccinal et le port du masque sont obligatoires à l’entrée de l’IFT.