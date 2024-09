Le film documentaire tunisien “Rien sur ma mère” de Salem Trabelsi et Latifa Doghri (2023) est en lice dans la compétition officielle du documentaire de la 17ème édition du Festival du Film de Femmes de Salé (Maroc), qui se tient du 23 au 28 septembre 2024 avec dix films en lice dans la compétition officielle des longs métrages.

“Rien sur ma mère” concourra dans la catégorie documentaire aux côtés de quatre autres films: “The Empty Grave” de Agnes Lisa Wegner et Cece Mlay, (Allemagne-Tanzanie, 2024), “Pirinha” de Natasha Craveiro,(Cap-Vert, 2024), “L’Homme-Vertige” de Malaury Eloi Paisley (France, 2024) et “Lébou” de Ndèye Soukeynatou Diop (Sénégal, 2024).

Le Festival International du Film de Femmes de Salé (FIFFS), créé en 2004, est un événement cinématographique annuel dédié à la promotion des films réalisés par des femmes ou mettant en lumière des problématiques liées à la femme. Le FIFFS propose une compétition internationale de longs métrages, des documentaires, des débats, des tables rondes, ainsi que des hommages à des figures féminines du cinéma.

Il est à noter que Salem Trabelsi et Latifa Doghri ont collaboré à la production et à la réalisation de nombreux films, dont “Boxe avec elles”, qui a remporté le prix du Faucon d’Or au Festival du Film Arabe de Rotterdam et “Made in Gougou”, qui a reçu le prix du meilleur documentaire au Festival du Film Africain de Louxor, en Egypte. Le duo avait participé avec le documentaire “Sœurs Courage” à la 11ème édition du Festival International du Film de Femmes de Salé qui s’est tenue du 25 au 30 septembre 2017.