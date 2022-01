L’Indice de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des prix des produits alimentaires a affiché, en 2021, une valeur moyenne de 125,7 points, soit une hausse de 28,1% par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis dix ans, malgré un léger recul en décembre, selon le site de l’organisation onusienne.

En moyenne, l’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi à 133,7 points en décembre 2021, soit 0, % de moins qu’en novembre. Il reste toutefois en hausse de 23,1% par rapport à décembre 2020.

A l’exception de valeurs des produits laitiers, celles de tous les sous-indices qui constituent l’Indice ont baissé le mois dernier, notamment les prix internationaux des huiles végétales et du sucre, lesquels ont enregistré un recul significatif en glissement mensuel.

L’Indice FAO des prix de céréales s’est établi en moyenne à 140,5 points en décembre, en recul de 0,6% par rapport à novembre. Les prix du blé à l’exportation ont baissé en décembre, car l’offre s’est accrue à la suite des récoltes effectuées dans l’hémisphère Sud et le ralentissement de la demande. Toutefois, les prix du maïs se sont affermis, sous l’effet d’une forte demande et de craintes quant à la persistance du temps sec au Brésil.

Les prix internationaux du riz se sont eux aussi affaissés en décembre, du fait d’une nouvelle baisse de la demande et d’un affaiblissement de la monnaie de plusieurs fournisseurs importants face au dollar des Etats-Unis.

Sur l’ensemble de l’année 2021, l’Indice FAO des prix des céréales a enregistré une valeur moyenne de 131,2 points, soit 27,2% de plus qu’en 2020 et la moyenne annuelle la plus élevée depuis 2012.

En 2021, les prix du maïs et du blé ont respectivement progressé de 44,1 et 31,3%, par rapport à leurs moyennes de 2020, principalement en raison d’une forte demande et d’un resserrement des disponibilités, en particulier chez les principaux exportateurs de blé.

Parmi les principales céréales, le riz est la seule, dont les prix ont baissé en 2021, les cours cédant en moyenne 4 % par rapport à leurs niveaux de 2020.

En Tunisie, l’indice des prix à la consommation familiale du mois de décembre 2021, publié par l’INS a montré une hausse de 7,6%, des prix des produits alimentaires, en glissement annuel, à cause de la hausse des prix des volailles (23,3%) , de l’huile d’olive (21,8%) et des œufs (15,5%)

Les prix des fruits frais ont également augmenté de 16,7%, en plus de ceux des légumes (10,8%), des poissons (9%). En contrepartie, les prix des viandes ovines ont baissé de 3,6%, ainsi que ceux des viandes ovines de 2,2%. De même les prix des fruits secs ont reculé de 6,9% par rapport au mois de décembre 2020.

Au mois de décembre 2021, le taux d’inflation a confirmé sa tendance à la hausse, en augmentant pour le troisième mois consécutif, en s’établissant à 6,6% après 6,4% en novembre et 6,3% en octobre.