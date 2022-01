L’Ethiopie et le Cap-Vert font partie des pays qu’on ne voit pas souvent à la Coupe d’Afrique des Nations, pour l’Ethiopie c’est la deuxième participation sur les 20 dernières éditions de la CAN et la première depuis 2013. L’Ethiopie n’a remporté qu’un seul martch sur les 17 disputés en dehors de son pays, une victoire 4-2 contre la Tunisie lors de l’édition de 1963.

Le Cap-Vert est à sa troisième participation à la CAN.

Le match sera disputé au stade Olymbé de Yaoundé, d’une capacité de 60.000 places il est considéré comme étant la pépite des installations sportives du Cameroun.

Où voir les matchs ?

Le match d’ouverture entre l’équipe du pays organisateur, l’Ethiopie et le Cap-Vert sera diffusé en live et en streaming sur BeinSports 6 à 20h00 .