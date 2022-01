Fatiha Gharbi vient d’être nommée directrice générale des Impôts, par décret présidentiel n°23 de 2022, datant du 6 janvier 2022, a annoncé, samedi, le ministère de Finances.

Gharbi, qui a occupé jusque-là, le poste de conseiller des Services publics au ministère des Finances, a été chargée, auparavant, de plusieurs postes au sein des structures de la direction générale des Impôts, notamment chef de l’Unité du Contrôle National et des Enquêtes Fiscales et chef de centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2 et celui Ben Arous.