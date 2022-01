Après l’arrivée dans la soirée du 23 décembre 2021 à Tunis Carthage du premier d’une série de 5 avions, un avion flambant neuf #A320Neo prénommé “Carthage” en provenance d’Airbus Toulouse, #Tunisair est en phase de nous annoncer un ambitieux plan de restructuration qui est de nature à nous rassurer sur l’avenir de notre compagnie nationale.

Entre autre, le déploiement de la compagnie en France a été revu vers plus de perspicacité pour réduire les charges et les rendre plus en adéquation avec le volume d’affaires de la compagnie et avec les normes de gestion admises dans le domaine de la gestion des compagnies aériennes.

Courant janvier Tunisair met en location ses beaux locaux situés avenue Friedland à Paris à quelques 100 mètres de la place de l’Étoile, ce qui lui générera des entrées financières non négligeables, et rejoindra l’aéroport d’Orly pour l’agence et le centre administratif Orlytech pour ses bureaux, près des autres compagnies aériennes comme Transavia. La représentation à Toulouse a été fermée et sa gestion à été confiée à la représentation de Lyon. C’est aussi le cas pour la représentation de Nice qui a été fermée et dont la gestion a été confiée à la représentation de Marseille qui a été pour sa part regroupée à l’aéroport même de Marseille.

D’autres mesures attendues depuis plus d’une dizaine d’années et rendues indispensables pour répondre aux nouvelles normes professionnelles et de compétitivité ont été prises au niveau de Tunisair et seront certainement bientôt annoncées par la Direction Générale de la compagnie.

Félicitations à tous les tunisiens pour ces bonnes nouvelles en ce début d’année. Mille bravos à toute l’équipe de Tunisair et à toutes ses bonnes volontés à qui j’adresse à cette occasion tous mes remerciements et tous mes vœux de bonne année.

Vive la Tunisie qui construit, prospère, se développe et avance. Bonne année à toutes et à tous.