Le ministre du Transport, Rabie El Majidi a souligné, lundi, la nécessité de présenter un projet intégré de restructuration de la compagnie aérienne “TUNISAIR” dans les plus brefs délais et de mieux coordonner afin de recevoir les avions programmés pour enrichir la flotte du transporteur national pour l’année 2022, réaliser son programme commercial et améliorer ses indicateurs d’activité.

Lors d’une séance de travail tenue, lundi, pour poursuivre l’examen du projet de restructuration de Tunisair au niveau du plan de rationalisation des ressources humaines, il a ajouté que le projet de restructuration doit être préparé dans le cadre de la transparence tout en prenant en considération les différents aspects financiers, techniques, commerciaux et humains.

A cette occasion, il a appelé à la nécessité d’enrichir les programmes proposés avec de scénarios potentiels qui conduisent à l’adoption de la version finale sur des bases objectives et correctes et en la soumettant dans les meilleurs délais.

Le ministre du transport a recommandé, également, la préparation du plan de développement des ressources humaines sur la base de l’analyse quadripartite, qui permet d’intégrer les forces avec les opportunités qu’il offre, tout en surveillant les faiblesses potentielles et en développant des visions pour y remédier, afin d’éviter tout problème qui pourrait entraver la mise en œuvre de ce programme.

A noter que la compagnie nationale aérienne Tunisair a reçu le 23 décembre 2021, un nouvel avion de type Airbus A320Neo. Il s’agit du premier avion d’un lot de cinq qui vont renforcer la flotte du transporteur national entres les années 2022 et 2023.

Ont pris part à cette réunion, le PDG du Tunisair, Khaled Chelly et plusieurs responsables du département du transport et de la compagnie aérienne nationale, selon un communiqué publié, par le ministère du Transport.