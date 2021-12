La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Cap-Bon vient de lancer, en coopération avec l’Agence nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), un programme de sélection de 12 idées de projets innovants qui recevront un financement de 30, 20 et 10 mille euros.

Ce programme intervient dans le cadre du projet ” Incubateurs pour l’Innovation et le Transfert de Technologie en Méditerranée ” (INTECMED), financé par l’Union Européenne et qui vise à renforcer les liens entre la recherche et l’environnement socio-économique dans quatre pays de la Méditerranée, à savoir la Tunisie, la Grèce, l’Espagne et l’Egypte.

Les dossiers de candidature restent recevables jusqu’à la date du 31 janvier 2022 et concernent tous les porteurs d’idées de projets innovants des différentes régions du pays, ceux qui aspirent à lancer de nouveaux services ou produits dans les secteurs des industries alimentaires et de l’artisanat.

Les entrepreneurs dont les projets seront sélectionnés bénéficieront d’un programme d’accompagnement et de mentorat sur une période de 6 mois, de mars au mois d’août 2022, ainsi qu’une session de formation visant à développer leurs capacités en matière de commerce, de finances, de vente, de marketing, de développement de produits et de juridiction.