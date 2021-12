Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Afrique s’élevait dans la soirée de mardi 28 décembre 2021 à 9 519 699, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Toujours côté chiffres, l’agence indique que la pandémie a causé, à ce jour, 227 708 décès sur le continent pour 8 556 200 patients guéris.

L’Afrique du Sud est le pays qui compte le plus grand nombre de cas de Covid-19 sur le continent africain -à cause du variant Omicron- avec 3 417 318 infections, suivie par le Maroc (956 410), selon le CDC Afrique.

Du coup, l’Afrique australe reste la région la plus touchée en termes de nombre de cas, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Est occupent respectivement la 2ème et la 3ème place. L’Afrique centrale est la région la moins affectée du continent derrière l’Afrique de l’Ouest, selon le CDC Afrique.