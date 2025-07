Crimes environnementaux : Kaïs Saïed exige l’éradication de la pollution sur les plages tunisiennes

Le président de la République, Kaïs Saïed a ordonné jeudi lors de sa rencontre, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Environnement, Habib Abid, de prendre des mesures urgentes en vue de mettre fin à la violation continue de l’environnement et à protéger le littoral dans toutes les régions du pays et ce en attendant la mise en place d’une nouvelle stratégie permettant d’arrêter le gaspillage du bien public et de toutes les formes de pollution de l’environnement.

Selon la présidence de la République, Saied a indiqué que le droit à un environnement sain est un droit humain, soulignant que l’Etat est appelé à garantir le droit à un environnement sain et à contribuer à préserver le climat, tout en mobilisant les moyens nécessaires à l’éradication de la pollution environnementale, et ce, conformément à la constitution.

A noter, le chef de l’Etat a effectué, mercredi à minuit, une visite inopinée dans le gouvernorat de Monastir, où il s’est enquis de la situation environnementale critique dans le golfe de Monastir.

Saied s’est déplacé à la plage de Ksibet El Mediouni qui a été touchée, récemment, par une catastrophe écologique. Il a, ensuite, visité la station d’épuration de “Sayada-Lamta-Bouhjar” dans la ville de Lamta, avant de se rendre dans la région de Sayada.

Il s’est enquis, par ailleurs, au gouvernorat de Nabeul, de la détérioration de la situation dans les décharges des eaux usées à El Amoud el Mrigueb dans les délégations de Menzel Temime et Aïn Grenz.

Selon des sources concordantes, le chef de l’Etat s’est enquis, lors d’une visite inopinée jeudi, au gouvernorat de Nabeul, de la détérioration de la situation environnementale à la région d’Oued El Hejar,(délégation de Kélibia).

Le député de Kélibia et Hammam El Ghazaz, Fadhel Ben Torkia, a précisé, dans une déclaration à la presse, que le chef de l’Etat a pris connaissance, à cette occasion, de « la situation environnementale catastrophique dans la région, qui est devenue une décharge pour les déchets, et les eaux usées provenant des usines opérant dans le voisinage ».