La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, s’est entretenue, lundi 27 décembre 2021 au siège de son département, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome.

Les différents programmes de coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire, notamment en ce qui concerne le système pénitentiaire, ont été au centre de la rencontre.

L’accent a été mis sur les moyens d’améliorer l’efficacité de la justice et de promouvoir les peines alternatives et le travail d’intérêt général à la prison. Il s’agit, aussi, de généraliser les bureaux de probation au sein des Cours d’appels, et ce dans le cadre de la défense des droits des personnes faisant l’objet d’une condamnation et de leur réinsertion sociale et professionnelle.