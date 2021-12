Mettre en place une vision environnementale stratégique en Tunisie bénéficiant d’un fort soutien politique et de mécanismes institutionnels efficaces, telle est la principale recommandation des ONG environnementales à l’issue de leur rassemblement à la Cité des sciences à Tunis.

Les participants, qui représentaient environ une centaine d’organisations et mouvements actifs dans ce domaine, estiment, dans un texte paru jeudi 24 décembre, ” indispensable ” voire ” urgent ” de créer une structure indépendante chargée de la gestion des eaux et non rattachée au ministère de l’Agriculture, de réaliser un inventaire de la biodiversité dans le pays et de réviser le plan national des énergies renouvelables.

Ils ont également appelé à développer les politiques de gestion des produits chimiques, des déchets et des polluants et leur transport, de créer des installations de traitement des produits toxiques, à renforcer les capacités d’évaluation des risques ainsi qu’à rompre avec les politiques de gouvernance actuelles, déplorant l’abondance des textes législatifs et la prolifération de la corruption dans le secteur.

Les ONG appellent, dans ce contexte, la présidence de la République et celle du gouvernement à décréter une transition dans ce domaine à travers l’adoption rapidement d’une série de mesures en matière d’environnement.

Le rassemblement, qui s’est tenu mardi 21 décembre 2021 dans le cadre d’une initiative visant à unir les efforts dans le domaine écologique, fait état de la dégradation sans précédent de l’environnement dans le pays.