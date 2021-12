Plus d’une centaine d’associations environnementales locales se sont rassemblées, mardi dernier, pour dénoncer ” l’inertie des politiques environnementales ” et de lancer un appel au gouvernement afin de l’inciter à changer de paradigme dans sa gestion de la question environnementale.

Lors de ce rassemblement portant le slogan ” la situation environnementale n’est pas exceptionnelle mais structurelle “, le Réseau “Tunisie Verte” a déploré l’absence d’une politique environnementale ” claire fondée sur une gouvernance structurée, cohérente intersectorielle, spatiale et juridique “.

Selon un communiqué publié, jeudi, par le réseau, les experts, ayant participé à cette journée, ont pointé les différentes incohérences dont souffrent les politiques actuelles ayant conduit à la situation actuelle désastreuse et qui risquent à terme de menacer la durabilité de l’environnement et de la population.

Quatre thématiques ont été présentées comme prioritaires et nécessitant une intervention urgente de la part du gouvernement tunisien. Ainsi la problématique des ressources en eau, de la pollution sous toutes ses formes, de la biodiversité et de la transition énergétique ont fait l’objet d’un diagnostic et ont donné lieu à une liste de demandes adressée gouvernement pour sortir de la crise environnementale actuelle.

A l’issue du débat avec les experts, une série de recommandations a été formulée et seront partagées prochainement avec les différents acteurs dans l’ensemble des régions du pays avant de les adresser, par la suite, au gouvernement.