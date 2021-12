L’Instance arabe pour l’investissement et le développement agricoles (IAIDA) œuvre pour permettre à la Tunisie de tirer profit du programme du financement des petits agriculteurs dans les plus brefs délais, selon son président, Mohamed Ben Abid Mazroui, qui a effectué une visite de travail à Tunis en compagnie d’une délégation de l’instance. L’instance a aidé à installer le marché des produits agricoles au centre de la Tunisie.

Cette visite s’inscrit, selon l’IAIDA, dans le cadre de la coopération bilatérale et de l’élargissement du domaine des investissements de l’instance en Tunisie dans le secteur agricole à travers la contribution à la réalisation des projets surtout dans les industries alimentaires.

L’Instance arabe pour l’investissement et le développement agricoles, rappelle-t-on, est une institution financière arabe indépendante et unique dans le domaine de l’investissement agricole, contribue au renforcement de la sécurité alimentaire arabe dans plusieurs projets agricoles dans les pays arabes. Elle investit dans des projets de production végétale, animalière, d’industrie alimentaire et de services alimentaires, en injectant des fonds dans 54 sociétés agricoles réparties sur 12 pays arabes.

D’après la ministre du Commerce, Fadhila Rabhi, le marché des produits agricoles installé au centre du pays est un projet national qui vise à valoriser les produits agricoles et à faciliter leur exportation.

Lundi dernier, la délégation de l’Autorité Arabe pour l’Investissement et le Développement Agricoles a examiné, lors d’un entretien avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd, les différents aspects de la coopération entre la Tunisie et cette institution arabe, surtout en ce qui concerne de la contribution à des projets d’investissement dans le secteur agricole.