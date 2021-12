Quatre navires marchands battant pavillons étrangers, chargés de blé, d’orge et de farine, sont immobilisés depuis des semaines aux larges des îles de Kerkennah (gouvernorat de Sfax), sans pouvoir accoster pour décharger leurs cargaisons. Parce que l’Office des céréales est dans l’incapacité de payer la marchandise importée.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le secrétaire général du syndicat de base de l’Office des céréales, Imed Marzouk, a indiqué que ces navires s’y retrouvent, depuis les 23 et 25 novembre 2021 et les 16 et 18 décembre 2021, ce qui entraîne des retards de payement en devise et menace de réduire progressivement le stock de réserve.

Selon lui, les pénalités de retard de payement subies par l’Office après le déchargement d’une autre cargaison d’importation de blé tendre ayant quitté le port de Sfax vendredi 18 courant s’élevaient à environ 100 000 dinars.

“Une situation inédite”, selon le syndicaliste qui affirme que ce phénomène sévit et se propage dans plusieurs ports commerciaux du pays, à Tunis (Port de La Goulette), à Gabès et à Bizerte.

A noter que le directeur général de l’Office des céréales à Sfax a refusé de faire une déclaration à l’Agence TAP, justifiant sa position par la nécessité de se procurer des autorisations nécessaires de la part des autorités centrales.