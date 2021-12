La 14ème édition de la Foire des cadeaux de fin d’année a démarré cette semaine à la Maison de l’Artisanat à Denden et se poursuivra jusqu’au 26 décembre courant, avec la participation de 69 artisans venus de différentes régions du pays.

A cette occasion, la commissaire régionale de l’artisanat, Mamia Nebli a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP que cette exposition offre un espace de créativité pour les artisans issus de plusieurs gouvernorats du Grand Tunis, Zaghouan, Kasserine, Monastir et Jendouba, etc.

Inaugurée par le gouvernorat de Manouba, Mohamed Cheikh Rouhou, en présence du directeur général de l’Office national de l’artisanat, Faouzi Ben Hlima, la foire propose notamment des créations de maroquinerie, de poterie, de sculpture, de décoration sur cristal et soie et de broderies qui se prêtent à la dynamique festive et d’échange de cadeaux lors de cette période de fin d’année.