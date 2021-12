Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que la Turquie soutient toutes les mesures décidées par le président de la République, Kaïs Saïed, visant à préserver la sécurité et la stabilité de la Tunisie et à renforcer son processus démocratique.

Il a salué l’annonce par le président Saïed de la feuille de route pour la prochaine étape, et ce lors de son entretien, vendredi 17 décembre 2021 à Istanbul, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

La rencontre a eu lieu en marge de la réunion ministérielle préparatoire du 3e Sommet Afrique-Turquie, prévu samedi. “La Turquie se tient aux côtés de la Tunisie en cette conjoncture mondiale” exceptionnelle”, a affirmé le ministre turc des Affaires étrangères. Et d’ajouter que le respect et la sollicitude dont bénéficient la Tunisie auprès des pays frères et amis et auprès des organisations internationales sont autant d’”atouts majeurs capables de l’aider à dépasser cette phase délicate et avancer vers un avenir meilleur”.

Par ailleurs, les deux parties sont convenues de renforcer la concertation et la coordination sur plusieurs questions en lien avec la coopération bilatérale, notamment sur l’équilibre des échanges commerciaux, de manière à rétablir la situation de la balance commerciale entre les deux pays et ouvrir des perspectives plus larges aux produits tunisiens, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’entretien a, aussi, été l’occasion de passer en revue les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la situation en Libye.