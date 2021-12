Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) Véron Mosengo-Omba, a réagi jeudi au courrier adressé par l’Association européenne des clubs (ECA) à la Fédération internationale (Fifa), menaçant de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février), en raison de la pandémie du Covid-19.

“L’ECA n’est pas l’employeur des joueurs sélectionnés pour la CAN, n’a pas de rapport contractuel avec eux, donc ne peut pas interdire leur libération”, a indiqué le SG de l’instance continentale en marge d’une visite d’inspection à Yaoundé, cité par le site Actu Cameroun.

L’ECA a menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN-2021 au Cameroun, s’inquiétant pour le protocole sanitaire de l’épreuve sur fond de pandémie de Covid-19.

“A notre connaissance, la CAF n’a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l’absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer leur joueurs pour le tournoi”, a indiqué un courrier électronique adressé vendredi dernier par l’ECA à la Fifa.

Outre le protocole sanitaire du tournoi, l’ECA pointe surtout le risque d’une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des “quarantaines et restrictions de déplacement” liées notamment à l’émergence du variant Omicron du Covid-19.

Ce jeudi, la CAF a publié un communiqué de presse conjoint, avec le Gouvernement camerounais et la Fédération camerounaise (Fécafoot), sur le protocole sanitaire qui sera mis en place lors du tournoi africain.

“Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de la CAN-2021 que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures. Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests COVID sur l’ensemble des sites de la compétition”, a indiqué la CAF dans un communiqué.

L’instance dirigeante du football africain, a précisé que “dans un souci d’objectivité et de neutralité et en vue de garantir les mesures de confiance de part et d’autre, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement”.