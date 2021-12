La Tunisie vient d’inscrire un nouvel élément de son patrimoine immatériel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Lors de sa 16ème session qui se tient en ligne du 13 au 18 décembre 2021, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a décidé d’inscrire les arts de la calligraphie arabe : compétences, savoirs et pratiques” sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Il s’agit d’une candidature arabe commune déposée en 2020 et proposée par 16 pays, à savoir : l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Irak, la Mauritanie, le Sultanat d’Oman, le Soudan, l’Egypte, le Yémen, le Liban, le Koweït, la Palestine, les Emirats arabes unis et le Bahreïn.

La Tunisie y a présenté l’école tunisienne de la calligraphie, notamment la calligraphie Kairouanaise, indique Ghazi Gheraïri, ambassadeur-délégué permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO et de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie).

Définie par l’agence onusienne comme étant ” la pratique artistique qui consiste à écrire à la main l’écriture arabe de manière fluide afin d’exprimer l’harmonie, la grâce et la beauté”, la calligraphie arabe au cœur de l’identité arabe, représente l’héritage des ancêtres et l’effort de tous dans sa préservation et sa transmission esthétique.

La décision de l’UNESCO d’intégrer les arts de la calligraphie arabe à son patrimoine vivant aura des retombées positives sur sa préservation, sa conservation et sa valorisation.