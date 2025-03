Dans le cadre de la célébration du Mois national des arts plastiques 2025, l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) organise la 14ème édition de son exposition annuelle, du 17 mars au 15 avril 2025, au palais Kheireddine, à la médina de Tunis.

Par ailleurs, le rendez-vous très attendu des passionnés de calligraphie, des artistes professionnels et amateurs, le Salon tunisien du Lettrisme de Tunis, se tiendra du 21 mars au 15 avril à l’espace culturel municipal Sainte-Croix-médina de Tunis.

Trois autres expositions de l’UAPT figurent à l’agenda : le 19 mars à la galerie Yahia au Palmarium, le 22 mars au Centre national d’art vivant -Maison des Arts du Belvédère-, et le 25 mars à la galerie d’Art de Ben Arous.

Organisée sous le patronage du ministère des Affaires culturelles et avec le soutien de la municipalité de Tunis, l’exposition annuelle de l’UAPT est ouverte à diverses formes et supports artistiques, notamment la peinture, la céramique, la sculpture et la photographie.